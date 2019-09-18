Навку возмутили слухи об отмене выступлений Чернышева из-за болезни Заворотнюк

Навка выложила видео со съемок проморолика к шоу. Фигуристка написала, что «Руслан и Людмила» пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября. В хештегах Навка отметила Чернышева.

Подписчики поинтересовались, поедет ли фигурист участвовать в шоу на фоне болезни своей жены. В комментариях одна из пользовательниц поспешила ответить, что Чернышев в ледовом шоу выступать не будет.

«И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях. А вы являетесь организатором наших гастролей, что отвечаете на вопросы?» — цитирует Навку «Газета.ру».

Подписчики рассказали Навке, что сейчас «везде пишут» об отмене выступлений Чернышева на шоу, и попросили прояснить ситуацию.

«Очень интересно, и кто же это [пишет]?» — поинтересовалась фигуристка.

В августе стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. СМИ писали, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.