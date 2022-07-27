Черный список блогеров предложили создать в России

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что из-за аморального поведения во время стримов блогеров нужно лишать доступа к интернету и социальным сетям. Об этом он написал в Telegram.

По мнению парламентария, таких россиян нужно наказывать очень жестко. От их роликов, распространяющихся по Сети, много вреда.

«Нам стоит подумать о специальном реестре, включение в который станет черным днем для интернет-зависимых: блокировка в соцсетях, запрет для интернет-провайдеров и сотовых операторов предоставлять интернет-услуги», — предложил депутат.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы проверяют посты блогера Данилы Поперечного на предмет дискредитации российской армии. В марте он покинул страну, но позднее заявил о возвращении.