«Черный кассир» рассказала об уничтоженной финотчетности «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжает слушания по делу «Седьмой студии». В заседании выслушали Ларису Войкину: она занималась наличкой. Хозяйка «черной кассы» заявила, что уничтожила все финансовые документы. Это, по ее словам, было сделано по приказу режиссера Серебренникова.

«Я сохранила документы на ноутбуке», — призналась в суде Войкина. Ее слова процитировал «Интерфакс».

Согласно ее показаниям, после публикаций об аресте экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой в мае 2017 года ей позвонила бывший генеральный продюсер Воронова. Она строго приказала уничтожить всю документацию по «Седьмой студии». Такое распоряжение якобы отдал Серебренников.

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Были уничтожены «почти все» документы. По словам Войкиной, может быть, что-то оставалось в папках, но это не точно. Кроме того, были уничтожены и бумажные документы: их бросили в шредер.

Войкина фактически повторила свои прошлые показания. Ранее защита Серебренникова, да и сам режиссер заявляли, что показания Войкиной — неправда.

«Я не давал распоряжений уничтожать документы», — подтвердил Серебренников.