Черный як проскакал по Владикавказу. Видео
Огромный черный як перепугал жителей Владикавказа, проскакав по проезжей части на улице Куйбышева. Животное стремительно неслось мимо машин, выскакивая на встречную полосу.
Откуда сбежал як и куда он так целенаправленно скакал, пока неизвестно. В соцсетях местные жители начали в шутку выдвигать разные гипотезы. Среди них был вариант, что як убегал от ковида. По словам одного из владикавказцев, животное сбежало с бойни и теперь, вероятно, будет скрываться.
Марафон яка прокомментировали в ГУ МВД по Северной Осетии. По данным ведомства, парнокопытное никому не навредило и после пробега по городу, просто вернулось в лес.
«Там нет состава преступления, нет компетенции полиции. Як убежал в сторону леса. Никаких разрушений, повреждений не нанес», — подчеркнули сотрудники в комментарии изданию «Подъем».
Правоохранители пояснили, что улица Куйбышева, по которой промчался як, находится практически на краю города, граничащим с лесным массивом.
«И вот он туда убежал, в родные пенаты, скорее всего. Обращений в полицию по этому поводу не поступало», — заключили в МВД.