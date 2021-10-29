В Новосибирске в преддверии Хэллоуина активизировались оккультисты. В приютах они ищут животных для ритуалов. Черных собак и кошек зоозащитники пристраивать перестали.

Домашние питомцы могут стать жертвами Дня всех святых, сообщил kp.ru со ссылкой на опубликованное приютом для животных «Дари добро» предупреждение.

«Владельцев приютов, волонтеров, кураторов просят никому не отдавать кошек и собак черного окраса», — заявили зоозащитники.

Ситуацию объясняют просто: животных такого цвета могут использовать в ритуалах «сатанисты и прочие „темные личности“». В приюте добавили, что подобное обращение распространяют накануне Хэллоуина ежегодно ко всем, кто занят в помощи и поисках новых хозяев для бездомных четвероногих.

Черных кошек и собак, считают активисты, могут запросто украсть, поэтому хозяевам следует соблюдать особую осторожность в эти дни.

По данным Telegram-канала «Лента дня», местные жители уже дважды находили сожженных черных кошек. Люди решили, что имеют дело именно с ритуальными убийствами.