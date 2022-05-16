«Черных лесорубов» заподозрили в поджогах в Приморье

Власти Приморского края заподозрили «черных лесорубов» в умышленных поджогах лесов Кавалеровского района. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что с 9 мая на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» зафиксировано 18 лесных возгораний. За неделю пожары уничтожили свыше девяти тысяч гектаров леса.

Глава министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов рассказал, что с начала года «черные лесорубы» понесли существенный урон. В частности, у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники.

«В конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины», — добавил Степанов.

Он допустил, что это могло стать поводом для мести.