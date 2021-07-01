Черных лесорубов осудят в Иванове

В Иванове фигурантами уголовного дела стали восемь человек, которых обвинили в вымогательстве и организации незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщил «Царьград».

Преступная группа была создана восемь лет назад. Ее руководитель зимой 2016 года арендовал несколько лесных участков и организовал заготовку элитной сосны. За несколько лет лесному фонду был нанесен ущерб, который превысил 240 миллионов рублей. Также члены группы вымогали деньги у глав предприятий, которые заготавливали древесину и осуществляли пассажирские перевозки. Уголовное дело направлено в суд.