«Черные списки» блогеров могут появиться в России

В России может появиться «черный список» участников отечественной блогосферы. Над его формированием работает созданная в стране Ассоциация блогеров и агентств. Об этом объявил сооснователь ассоциации Максим Перлин, его слова привел ТАСС.

«Эти „черные списки“ будут распространяться на всех — блогеров, агентства и клиентов. Мы, когда начали делать ассоциацию, поняли, что на своем уровне каждое агентство — член ассоциации в той или иной степени такие списки имеет. Мы подумали, что было бы неплохо их объединить», — сказал он.

Он также добавил, что ранее на недобросовестных участников отрасли не было практически никаких рычагов влияния. Кроме того, часто некрасиво ведут себя в отношении блогеров и клиенты, поэтому следующей задачей Перлин видит создание «черных списков» компаний, не соблюдающих свои обязательства и выработать правила этичного поведения на рынке.

Механизм попадания в списки, по мысли создателей, может быть схож с футбольной системой желтых и красных карточек.

«Если агентство доказывает, что блогер как-то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать», — пояснил Перлин.

О создании Ассоциации блогеров и агентств было объявлено в понедельник, 27 июня. Предполагается, что новая организация консолидирует отрасль. В настоящий момент она объединяет около 65% рынка, туда вошли более 30 агентств, курирующих многих топовых русскоязычных блогеров.