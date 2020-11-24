«Черные кредиторы и коллекторы» активизировались в России

Кроме того, как указано в материале, россияне стали больше жаловаться на нелегальных взыскателей долгов, рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). За год доля заявлений на «черных коллекторов» возросла с 66 до 72%.

При этом, как отмечают эксперты, количество жалоб и выявляемых нарушений по участникам этого рынка — это только вершина айсберга.

В период с января по сентябрь Банк России получил свыше 170 обращений в отношении нелегальных кредиторов, где одно заявление могло включать жалобы на несколько субъектов. Как отмечается, в основном люди жалуются на большие проценты.

Чтобы избежать подобных ситуаций, регулятор рекомендует гражданам повышать свою финансовую грамотность, а также брать кредиты только у легальных финансовых организаций, которые ограничены по процентным ставкам и в случае трудностей могут реструктурировать долг.