Черную пантеру заметили в лесу вблизи Рублево-Успенского шоссе

В лесах вблизи Рублево-Успенского и Новорижского шоссе заметили черную пантеру. Очевидцы начали розыск хозяина экзотического животного, объявление о поиске было размещено в соцсетях.

«Кто Багиру из „Маугли“ потерял?» — написала пользователь Sofya Chmoukh на своей странице в Facebook.

В беседе с «360» автор поста Софья Чмух рассказала, что пантера уже несколько раз была замечена в лесу абсолютно одна. Девушка добавила, что сейчас вместе со специалистами ведутся поиски животного.

Точное местоположение поисков не разглашается во избежание живодерства, отстрела и браконьерства. Софья отметила, что был «прочесан» лес в окрестностях, где животное было замечено, но никаких результатов это не дало.

«Сегодня мы занимались поиском в конкретном радиусе. Люди испугались, когда в первый раз увидели ее, и не сняли. И мы сегодня „прочесали лес“ и нашли какие-то похожие следы», — рассказала Софья, отметив, что и это все равно пока «ничего».

Утром планируется вызывать МЧС.

Черную кошку видели на Новой Риге и в других местах — она перемещается довольно быстро. И сейчас неизвестно точно — это пантера или сервал, размером поменьше, рассказала «360» Евгения — помощница известного дрессировщика Михаила Зарецкого

По ее словам, днем был «прочесан» район, были опрошены те, кто держит больших животных у себя дома. Пока что личность хозяев не установлена — никто о пропаже не заявлял.

Рабочая группа из тех, у кого есть большие кошки (пумы, сервалы) и кто занимается поиском, очень боятся браконьеров, живодеров, реакции обычных людей, поэтому геолокации точную не называют, объяснила Евгения.

«Подключены ветеринары, специалисты, которые нас консультируют. Но в будущем понадобятся ловцы со специальными седативными ружьями», — рассказала собеседница «360». Она предположила, что животное сильно напугано.

«Я настаиваю на том, что зверя нужно поймать и отдать на передержку, выяснить чей зверь и отдать тем, кто понимает, как с ним обращаться», — заключила Евгения.