Чернота и пустота. Сгоревшая при взрыве квартира на улице Кубинка попала на видео

В доме на Кубинке, где произошел взрыв и пожар, продолжают жить люди. Соседка из квартиры № 54 показала «360», во что превратилась ее жилье после пожара.

После происшествия в пятиэтажке отключили газ и электричество.

Светлана Титова из 54-й квартиры показала, в каком состоянии сейчас находится его жилье. На кадрах видно, что комнаты не приспособлены для того, чтобы снова жить в них. От огня почернели стены, наполовину разрушился балкон, сгорела техника, вещи разбросаны по всей квартире.

Взрыв в доме на западе Москвы произошел в среду утром. В ходе спасательной операции было эвакуировано 16 человек, четыре пострадали, сообщает Газета.ru.

Предполагается, что взрыв произошел в квартире № 50. Там, по словам жильцов, расположен хостел для мигрантов. Квартиру уже несколько лет сдают в аренду.

Накануне родственница одного пострадавшего поделилась своей версией причины произошедшего. Она также предположила, что виноватыми могут быть жительницы квартиры №50.