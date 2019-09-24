Черноморское побережье и загородные лагеря. Как дети из Подмосковья отдыхали этим летом

Более 400 тысяч детей отдохнули летом в Подмосковье, причем более 54 тысяч — это дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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«Оба этих показателя за период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года мы успешно выполнили и даже немножко перевыполнили. Особенно, конечно, нас волнует отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это как раз те дети, которые достаточно сложные, на которых необходимо обращать особое внимание. И в том числе в летние каникулы», — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В этом году 182 тысячи детей Московской области отдохнули в загородных лагерях. Еще 58 тысяч — на побережье Черного и Азовского морей. Также дети отдыхали в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях и лагерях труда и отдыха.

Источник фото: телеканал «360»

Министерство соцразвития региона закупило для детей в трудной жизненной ситуации 6,1 тысячи путевок на Черное море. На эти цели было предусмотрено более двух миллиардов рублей: из бюджета Московской области — 1,5 миллиарда рублей и 600 миллионов рублей из бюджетов муниципальных образований.

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Также министр рассказала, что впервые в области пройдет смена для глухонемых детей. Лагерь «Осташево» уже в октябре этого года примет 140 детей и 20 сопровождающих.

В детских лагерях проводились новые тематические смены по журналистике. Своими эмоциями поделилась член Общественной палаты Московской области, журналист Гузель Камаева.

«Меня это впечатлило, и я убедилась в очередной раз, что детям нужна межличностная коммуникация. У детей горят глаза. Это наше будущее, подрастающее журналистское поколение. Они нам наступают на пятки, даже не имея журналистской практики. Для меня это действительно было какое-то открытие. Мы провели эфир, я их поставила перед камерой, они очень легко справились с задачей», — рассказала Гузель Камаева.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» принимал детей из Луганской и Донецкой областей, а также Иркутской области.

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«По приглашению нашего губернатора для ребят была организована насыщенная оздоровительная программа. Помимо лагерных мероприятий ребята побывали на различных экскурсиях: в Московском зоопарке, на Красной площади, в Кремле. Также были проведены различные мастер-классы. К ребятам приезжали деятели искусства, эстрады. С ребятами работали психологи, социальные педагоги. Когда ребята уезжали, они уезжали с желанием вернуться обратно. Это уже становится доброй традицией. Я думаю, что Московская область всегда будет помогать ребятам, которые нуждаются», — отметил Дмитрий Еремейцев, директор социально-оздоровительного центра «Лесная поляна».

В дальнейшем в Подмосковье планируют развивать концепцию круглогодичного оздоровительного отдыха. Также будут организовываться лагеря с образовательной программой.

Министр социального развития области добавила, что самый главный итог летней кампании — это здоровье и настроение детей. И в этом смысле, как и во всех остальных, нареканий не было. Те показатели, которые были поставлены федеральным Министерством, выполнены.