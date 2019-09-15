Черноморский флот взял на сопровождение американский корабль
Американский экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8), который через Босфор вошел в акваторию Черного моря, взял на сопровождение Черноморский флот России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Постоянное слежение за кораблем осуществляют дежурные силы Черноморского флота. Это уже третий заход экспедиционного корабля в Черное море с начала года.
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Корабли типа USNS Yuma позиционируются как высокоскоростные транспортники. Их используют для оперативной переброски войск, а также судов, снабжения и военной техники. Корабли этого класса могут перевозить даже танки M1 Abrams. Вооружен транспортник четырьмя крупнокалиберными пулеметами.
В военно-морских силах США корабли считаются вспомогательными. Как правило, их экипаж состоит из вольнонаемных гражданских моряков.