Черноморский флот взял на сопровождение американский корабль

Постоянное слежение за кораблем осуществляют дежурные силы Черноморского флота. Это уже третий заход экспедиционного корабля в Черное море с начала года.

Американский корабль «Юма» вошел в Черное море Подробнее

Корабли типа USNS Yuma позиционируются как высокоскоростные транспортники. Их используют для оперативной переброски войск, а также судов, снабжения и военной техники. Корабли этого класса могут перевозить даже танки M1 Abrams. Вооружен транспортник четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

В военно-морских силах США корабли считаются вспомогательными. Как правило, их экипаж состоит из вольнонаемных гражданских моряков.