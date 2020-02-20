Черноморский флот провел учения по уничтожению группировки противника
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и ракетный катер «Р-60» завершили учения в морских полигонах Черного моря. Они успешно уничтожили группировки условного противника. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь».
Участники учений выполнили план подготовки Черноморского флота.
«По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвел массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота. В свою очередь боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“ уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс „Штиль-1“. Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками», — пояснили в пресс-службе Черноморского флота.
Экипажи прошли подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морским целям, плавающим минам и светящимся бомбам, которые сбрасывались на парашюте с самолета.
Кораблями условного противника послужили буксируемые щиты-мишени.