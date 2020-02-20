Черноморский флот провел учения по уничтожению группировки противника

Участники учений выполнили план подготовки Черноморского флота.

«По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвел массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота. В свою очередь боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“ уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс „Штиль-1“. Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками», — пояснили в пресс-службе Черноморского флота.

Экипажи прошли подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морским целям, плавающим минам и светящимся бомбам, которые сбрасывались на парашюте с самолета.

Кораблями условного противника послужили буксируемые щиты-мишени.