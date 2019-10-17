Чернокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе

Свой Исаак Ньютон родился в Балашихе. Он появился на свет в семье студентов из Кот-д’Ивуара. В Москву молодые люди приехали учиться.

Маленький Исаак жадно посасывает молоко из бутылочки и смешно чмокает. На первый взгляд — обычный ребенок. Его родители— Адам и Эма из Кот-д’Ивуара. Они свободно говорят на французском языке и немного на русском. Поэтому два языка малыш слышит каждый день.

Про великого ученого Адам узнал еще в школе, в Африке. Тогда на уроке физики в девятом классе он решил, что назовет сына в честь Исаака Ньютона.

«Надеюсь, он будет великий как Исаак Ньютон», — отметил папа малыша Юх Адам Стенли Додиен.

Источник фото: телеканал «360»

Адам и Эма надеются, что малышу понравятся точные науки, и однажды он сделает великое открытие. Сами они — студенты Московской международной академии, изучают математику и информатику. Учиться в Россию приехали по зову сердца — понравился язык.

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Адам уже знает и как назовет второго сына. Имя он выбрал не менее значимое — Альберт Эйнштейн.

Семья планирует остаться в России. Правда, нужно решить организационные вопросы. Как отдать ребенка в садик, когда ты гражданин другого государства, молодые родители пока не разобрались. Но сейчас они как раз готовятся получить вид на жительство.

В будущем Адам планирует уйти в предпринимательство и развивать деловые отношения между Россией и Африкой. А маленькому Ньютону про яблоки родители расскажут, когда он подрастет.