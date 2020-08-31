Черногории предсказали смену курса отношений с Россией после выборов

«Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. <…> Возможно, мы вновь увидим другую Черногорию. Которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии», — написал Косачев.

Сенатор добавил, что правившая в течение 30 лет партия Мило Джукановича впервые не получила большинства.

«Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», — подчеркнул Косачев.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Черногории, ДПС получила лишь 30 мест в парламенте из 81 по результатам обработки 93% бюллетеней.

Сейчас ГИК обработала почти 99% бюллетеней. По предварительным данным, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набрала 35,12%, а оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 32,54%.