facebook_pixel
    31 августа 2020, 11:08

    Черногории предсказали смену курса отношений с Россией после выборов

    Андрей Иванов

    Черногория после выборов в парламент будет развивать отношения с Россией и Сербией. Таким предположением поделился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

    «Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. <…> Возможно, мы вновь увидим другую Черногорию. Которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии», — написал Косачев.

    Сенатор добавил, что правившая в течение 30 лет партия Мило Джукановича впервые не получила большинства.

    «Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», — подчеркнул Косачев.

    По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Черногории, ДПС получила лишь 30 мест в парламенте из 81 по результатам обработки 93% бюллетеней.

    Сейчас ГИК обработала почти 99% бюллетеней. По предварительным данным, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набрала 35,12%, а оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 32,54%.

    Новости SMI.FM