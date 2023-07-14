Общество 14 июля 2023, 19:17 «Черноголовка» выкупила бизнес производителя чипсов Pringles «Черноголовка» приобрела 100% доли российского поставщика чипсов Pringles Pxhere

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Холдинговая компания группы «Черноголовка» — «Аквалайф ресурс» завершила сделку по приобретению всех долей российского бизнеса производителя чипсов Pringles — компании «Келлогг Рус». Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Акционерное общество купило 100% долей в ООО «Келлогг рус». Все необходимые разрешения от регуляторов были получены. Стоимость сделки не разглашается.

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«В ближайшее время ООО „Келлогг рус“ будет переименовано в ООО „Любятово“», — указало ведомство.

Американская компания Kellogg’s — известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Штаб-квартира расположена в городе Батл-Крик в США. В середине января 2008 года она покупала российскую компанию United Bakers, выпускающую продукты под торговой маркой «Любятово».

Kellogg’s приостановила инвестиции и поставки в Россию после начала специальной военной операции. Компания договорилась продать российскую часть бизнеса группе компаний «Черноголовка». В открытых источниках было указано, что сумма сделки оценивается в 150 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что российский импортер Pringles намерен производить новые чипсы по собственной рецептуре. Хотя Pringles не собирается официально возвращаться в Россию, продукцию этой марки можно найти на полках магазинов — их ввозят по параллельному импорту.