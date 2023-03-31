Общество 31 марта 2023, 00:57 «Черноголовка» купила российский бизнес детского питания у Kraft Heinz «Черноголовка» купила две торговых марки и два завода бизнеса детского питания Kraft Heinz РИА «Новости»

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Группа компаний «Черноголовка» заключила соглашение о покупке бизнеса с американским брендом детского питания Kraft Heinz. Параметры сделки предстоит утвердить у регулятора. ее сумма не разглашается. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы заключили соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России. В сделке — две торговых марки и два завода компании — в Иваново и Георгиевске», — сообщили в группе компаний «Черноголовка».

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Kraft Heinz появился в России в 2015 году, чему предшествовало слияние Heinz с Kraft Foods Group. Производитель продуктов питания и напитков является третьим по величине в США и пятым — в России. В портфель компании входят такие бренды, как Kraft, Heinz, ABC, Maxwell House, Planters и другие.

«Черноголовка» присутствует в бизнесе детского питания с 2020 года, у нее есть свой бренд «Черноголовка бейби». Компания выпускает фруктовые пюре, соки, молочные каши, фрикадельки и детскую воду.

Ранее сообщалось, что «Черноголовка» стала третьей в рейтинге по продажам Coca-Cola в России. Напиток так и остался лидером продаж среди других газированных напитков.