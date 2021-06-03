«Чернобыль» Данилы Козловского вышел на Netflix

Кинокартину Данилы Козловского «Чернобыль» с 3 июня можно посмотреть на Netflix. Фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю отечественного кинематографа.

«Начиная с сегодняшнего дня фильм „Чернобыль“ на Netflix. Честно говоря, об этом мы знали еще зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость», — написал Козловский в Instagram.

Козловский отметил, что по результатам международных продаж его «Чернобыль» стал одним из самых продаваемых за всю историю российского кинематографа. Фильм о трагедии на Чернобыльской АЭС посмотрят в Японии, США, Южной Корее, в Европе, в странах Балтии, в Китае, в Мексике, в Перу, в Аргентине, в Бразилии и других. Он отметил, что переговоры о покупке прав на показ продолжаются, интерес к фильму не угас.

«Такие феноменальные международные продажи позволили нам окупиться еще до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко. Особенно учитывая непростой жанр и пандемийные сложности. Но для меня эти радостные новости — лишний повод сказать „спасибо“ людям, которые пришли увидеть наш фильм на большом экране», — добавил Козловский.

Режиссер ранее объяснил, что в этой работе хотел рассказать историю простых людей, чью жизнь изменила авария на ЧАЭС. Ему было интересно показать человека на фоне катастрофы, а не искать виноватых в ней.