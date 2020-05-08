Черниговский: нужно разрешить легальную онлайн-продажу алкоголя

«Что нужно сделать? Во-первых, нужно навести порядок в системе незаконной онлайн-торговли. На сегодняшний день около трех тысяч сайтов незаконным образом продают псевдоалкоголь. Что мешает правоохранительным органам навести порядок, мне совершенно непонятно. В любой поисковой системе можно набрать „купить алкоголь ночью“ или „купить водку в канистрах“ — вывалится огромное количество предложений», — отметил Черниговский.

Глава клуба уточнил, что алкоголь, который продается по таким запросам, — контрафактный. По его словам, легальные производители алкогольной продукции не могут торговать ей в интернете.

«Я считаю, что надо разрешить легальным производителям реализовывать свою продукцию через интернет, потому что онлайн продажи разрешены практически во всех странах мира. Это поднимет продажи легальной и безопасной продукции. С другой стороны, поднимет уровень онлайн-продаж в целом по РФ. В эпоху карантина это очень актуально», — пояснил Черниговский.