    08 мая 2020, 10:03

    Черниговский: надо бороться с некачественным алкоголем

    Анастасия Кременчугская

    Максим Черниговский, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук, эксперт профильной комиссии Заксобрания Петербурга, заявил, что надо бороться не с алкоголем, а с суррогатом. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам эксперта, бороться с алкоголизацией бесполезно. Необходимо делать упор именно на суррогатные спиртные напитки. От них в России ежегодно умирает более 12 тысяч человек.

    По данным Росалкогольрегулирования, на российском рынке около 30% составляет нелегальный алкоголь.