Черниговский: надо бороться с некачественным алкоголем
Максим Черниговский, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук, эксперт профильной комиссии Заксобрания Петербурга, заявил, что надо бороться не с алкоголем, а с суррогатом. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам эксперта, бороться с алкоголизацией бесполезно. Необходимо делать упор именно на суррогатные спиртные напитки. От них в России ежегодно умирает более 12 тысяч человек.
По данным Росалкогольрегулирования, на российском рынке около 30% составляет нелегальный алкоголь.