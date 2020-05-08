Черниговский: надо бороться с некачественным алкоголем

По словам эксперта, бороться с алкоголизацией бесполезно. Необходимо делать упор именно на суррогатные спиртные напитки. От них в России ежегодно умирает более 12 тысяч человек.

По данным Росалкогольрегулирования, на российском рынке около 30% составляет нелегальный алкоголь.