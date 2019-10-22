«Черная пятница» в России может превратиться в «Черный ноябрь»

Несмотря на то, что официальное начало распродажи запланировано 28 ноября, многие магазины запускают ее гораздо раньше. Ряд ретейлов даже устраивает «Черный ноябрь» — целый месяц скидок на различные категории товаров. Акция проходит как в онлайновых, так и в оффлайновых магазинах.

В России «Черная пятница» проходит на двух сайтах. На b-friday.com распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в то время как на blackfridaysale.ru. — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания «Блэк фрайдэй».

Агентство уточнило, что в этом году в распродаже будут участвовать более 100 российских и зарубежных компаний, которые распродадут различные категории товаров по сниженным ценам.