  • «Черная пятница» в России может превратиться в «Черный ноябрь»

    22 октября 2019, 16:28

    Нина Петлинова

    Одна из крупнейших ежегодных распродаж «Черная пятница» в России этом году пройдет в тоже время, что и в Америке. Она стартует 28 ноября и продлится до 1 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости». Но многие магазины устроят ее гораздо раньше.
    «Черная пятница» в России может превратиться в «Черный ноябрь»

    Несмотря на то, что официальное начало распродажи запланировано 28 ноября, многие магазины запускают ее гораздо раньше. Ряд ретейлов даже устраивает «Черный ноябрь» — целый месяц скидок на различные категории товаров. Акция проходит как в онлайновых, так и в оффлайновых магазинах.

    В России «Черная пятница» проходит на двух сайтах. На b-friday.com распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в то время как на blackfridaysale.ru. — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания «Блэк фрайдэй».

    Агентство уточнило, что в этом году в распродаже будут участвовать более 100 российских и зарубежных компаний, которые распродадут различные категории товаров по сниженным ценам.