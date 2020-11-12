Черная пятница сделает хорошие скидки на ряд товаров

«Будет отличная возможность обновить гардероб. По хорошим ценам, достаточно брендовые или просто качественные вещи», — отметил он.

Однако по поводу бытовой техники его настрой не настолько оптимистичен, ее и сейчас хорошо раскупают. Экономист предположил, что если какие-то скидки и сделают, то не сильно большие.

Соотечественникам нужно хорошо подготовиться к черной пятнице, чтобы не попасться на уловки. Калугин советует уже сейчас сделать небольшой список желаемых товаров. После этого следует изучить нынешние цены и выписать их на отдельную бумажку. Это нужно потому, что за две недели ценник в магазинах будут постепенно поднимать, а потом его якобы уронят.

Тем не менее эксперт ожидает хороших скидок в черную пятницу.

«Скидки, скорее всего, будут эпические, лишь бы люди расстались с деньгами, которые сейчас они предпочитают не отдавать. Люди сидят на наличных, и, чтобы их выманить, нужны большие скидки. В этом году, скорее всего, скидки будут огромные», — добавил финансовый аналитик.

Черная пятница в 2020 году пройдет 26–28 ноября.