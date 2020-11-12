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    12 ноября 2020, 12:46

    Черная пятница сделает хорошие скидки на ряд товаров

    Алена Макаренко

    Владельцы магазинов готовят россиянам большие скидки в черную пятницу. Об этом рассказал финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин, сообщило агентство Ura.ru.
    Черная пятница сделает хорошие скидки на ряд товаров

    «Будет отличная возможность обновить гардероб. По хорошим ценам, достаточно брендовые или просто качественные вещи», — отметил он.

    Однако по поводу бытовой техники его настрой не настолько оптимистичен, ее и сейчас хорошо раскупают. Экономист предположил, что если какие-то скидки и сделают, то не сильно большие.

    Соотечественникам нужно хорошо подготовиться к черной пятнице, чтобы не попасться на уловки. Калугин советует уже сейчас сделать небольшой список желаемых товаров. После этого следует изучить нынешние цены и выписать их на отдельную бумажку. Это нужно потому, что за две недели ценник в магазинах будут постепенно поднимать, а потом его якобы уронят.

    Тем не менее эксперт ожидает хороших скидок в черную пятницу.

    «Скидки, скорее всего, будут эпические, лишь бы люди расстались с деньгами, которые сейчас они предпочитают не отдавать. Люди сидят на наличных, и, чтобы их выманить, нужны большие скидки. В этом году, скорее всего, скидки будут огромные», — добавил финансовый аналитик.

    Черная пятница в 2020 году пройдет 26–28 ноября.