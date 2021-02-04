«Черкизово» проведет расследование после появления коронавируса на упаковке птицы в Китае

Компания «Черкизово» проведет расследование и установит, на каком этапе перевозки в Китай коронавирус мог появиться на упаковке мяса птицы. По предварительным данным, это могло произойти как на складе третьей стороны, так и во время перегрузки с одного вида транспорта на другой.

«Группа „Черкизово“ намерена провести тщательное расследование, чтобы установить, на каком этапе длинного логистического процесса вирус мог попасть на транспортную упаковку. Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы «Черкизово».

Накануне в Россельхознадзоре рассказали, что власти китайской провинции Гуандун выявили геном коронавируса в 13 партиях продукции трех российских предприятий, которые входят в состав «Черкизово». Они работают в Брянской, Воронежской и Курской областях и производят мясо птицы и субпродукты.

Китай со вчерашнего дня перестал принимать импортные декларации. Ограничения будут действовать в течение месяца. Россельхознадзор приостановил сертификацию. Теперь все зависит от «Черкизово»: нужно во всем разобраться, отчитаться и принять меры, если потребуется.