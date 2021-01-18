«Мы не хотели думать о плохом»: сбежавшего в аэропорту Ярославля кота нашли через пять месяцев

Сбежавший в середине августа в аэропорту Ярославля кот Кузя нашелся. Владельцы потеряли его во время возвращения в Санкт-Петербург. Как рассказала «360» хозяйка кота-беглеца Анастасия, Кузя прибился к даче около аэропорта, которая принадлежит работнику воздушной гавани.

По словам девушки, пока кота забрала к себе бабушка, которая приехала на место.

«Моя бабуля приехала из Ярославской области, она забрала Кузю к себе, говорит, что это 100% он. Я ей даже составила список с приметами, чтобы пузико кудрявое было. А бабушка говорит, что как-то только его увидела, то даже не стала рассматривать, а просто сразу забрала», — рассказала Анастасия.

Источник фото: телеканал «360»

По словам девушки, она понимала, что шансы найти питомца уменьшаются с каждым днем. Тем более, что наступили холода, а рядом с аэропортом лес, где кот может заблудиться.

«Надежда какая-то была. Когда был Новый год я просто расплакалась, потому что Кузя любит праздники. У нас фотографии осталась, где я его на руках держала около елки. Он прямо обожал смотреть на игрушки», — поделилась Анастасия.

По ее словам, сразу после побега кота она долго его искала, развешивала объявления и даже покупала платную рекламу, чтобы по геопозиции люди получали сообщения с приметами питомца. В ближайшее время Анастасия намерена отправиться к бабушке, чтобы забрать кота и вернуть его домой.

РИА «Новости» напомнило, что кот потерялся еще 17 августа. Тогда Анастасия со своим молодым человеком вылетали в Санкт-Петербург. Но переноску с Кузей взять в салон не разрешили и отправили ее в багажный отсек. Но кот оттуда сбежал. Владельцы на протяжении нескольких недель искали питомца, а после вернулись домой.