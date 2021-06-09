Соцвыплаты будут автоматически перечислять через госуслуги

Россиянам будут автоматически перечислять социальные выплаты через госуслуги. Для этого на сайте сделают дополнительную функцию, сообщили в Минтруде.

В конце февраля правительство утвердило Концепцию развития социальной сферы. Согласно документу, в России появится так называемое социальное казначейство. То есть жители страны смогут получать некоторые меры поддержки без подачи отдельных заявлений, отметила газета «Известия».

Для автоматических перечислений нужно будет предоставить реквизиты счета. Чтобы это сделать, на госуслугах введут дополнительный сервис — согласие на проактивное получение соцвыплат. Если реквизиты изменятся, то правки можно будет внести онлайн, пояснили в Минтруде.

На сайте можно будет получить выплаты, связанные с наступлением жизненных событий. К ним относится рождение ребенка и достижение пенсионного возраста. При этом помощь по нуждаемости будет предоставляться по заявлению. Речь идет о социальном контракте, пособиях по безработице и так далее. Федеральные выплаты переведут в онлайн с 2022 года, а региональные — с 2024-го.