Черепах из Московского зоопарка разместили в зимних павильонах | 360°

Общество 29 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Черепах из Московского зоопарка разместили в зимних павильонах

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В Московском зоопарке сотрудники перенесли трех галапагосских и трех шпороносных черепах в зимний павильон «Птицы и бабочки». Об этом написало РИА «Новости».

Причиной переноса стала плохая и холодная погода, сообщала радиостанция «Говорит Москва».

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В зоопарке отметили, что для переноса одной черепахи потребовались носилки и пять человек.

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