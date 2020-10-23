Черемшанов рассказал о закулисье реалити-шоу Nuts Queen Reality
Организатор конкурса красоты в формате реалити-шоу Nuts Queen Reality Владимир Черемшанов рассказал, что происходит за кулисами шоу. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, организаторы шоу хотели создать необычный конкурс красоты, который будет интереснее остальных.
Также по словам Черемшанова, в конкурсе может поучаствовать любая девушка в возрасте от 18 до 40 лет. Главное, чтобы она была яркой. Если у участницы нет каких-то нужных навыков, то ее отправляют на курсы.
«Я не очень люблю брать моделей „сайз плюс“, да они и сами к нам не приходят», — рассказал Черемшанов.