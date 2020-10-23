Черемшанов рассказал о закулисье реалити-шоу Nuts Queen Reality

По его словам, организаторы шоу хотели создать необычный конкурс красоты, который будет интереснее остальных.

Также по словам Черемшанова, в конкурсе может поучаствовать любая девушка в возрасте от 18 до 40 лет. Главное, чтобы она была яркой. Если у участницы нет каких-то нужных навыков, то ее отправляют на курсы.

«Я не очень люблю брать моделей „сайз плюс“, да они и сами к нам не приходят», — рассказал Черемшанов.