Череда суперциклонов обрушится на Европейскую Россию

Череда циклонов ждет Европейскую Россию, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%.

Вильфанд уточнил, что сейчас на Европейскую Россию движется хорошо выраженный циклон, следом за ним придет суперциклон, сообщило РИА «Новости».

«А потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — отметил он.

По его словам, это очень редкое явление, потому что такое давление характерно скорее для тропического циклона, а не для умеренных широт. Вильфанд добавил, что с начала года специалисты наблюдают активную пульсацию Исландского минимума. Так называется область зарождения циклонов. Он напомнил, что к западу от Исландии расположен ледяной щит Гренландии, а к востоку — теплый Гольфстрим. Образованию циклонов как раз способствует эта разница температур.

По прогнозу Вильфанда, в ближайшие дни в центре Европейской России будет сохраняться апрельская температура, но в среду, 23 февраля, немного похолодает. Погода станет похожа на мартовскую. В конце недели снова потеплеет до +5 градусов, но в выходные начнется снижение температуры.