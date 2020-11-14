Черчесов высказался о предстоящем матче сборной России с турками

Матч с Россией состоится в воскресенье. До этого Турция участвовала в игре с Хорватией.

Черчесов рассказал, что у турок большая ротация и, вполне вероятно, что в предстоящей встрече с Россией состав турецкой сборной поменяется примерно наполовину.

«Нас ждет хороший интересный матч, но, к сожалению, без зрителей», — заключил тренер.

По данным «Газеты.ru», ранее у Черчесова произошел конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. Первого разозлил вопрос о том, почему на поле до сих пор не выходил футболист Матвей Сафонов. Черчесов на это резко ответил оппоненту и пошутил над ним.

«Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда и выпустим», — сказал он.

Губерниев ответил, что тогда у Черчесова внебрачный сын — Далер Кузяев, а также назвал это «шуткой на миллион».