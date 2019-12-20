    20 декабря 2019, 01:44

    Ченнинг Татум расстался с певицей Джесси Джей

    Кирилл Фролов

    Голливудский актер Ченнинг Татум («Штурм Белого дома», «Восхождение Юпитер») расстался с певицей Джесси Джей после года отношений, сообщили источники Us Weekly. По их данным, расставание произошло около месяца назад.
    Ченнинг Татум расстался с певицей Джесси Джей

    Татум и Джесси Джей остались близкими друзьями, сообщил собеседник издания.

    Впервые об их романе стало известно в октябре 2018 года, через несколько месяцев после того, как актер развелся.

    В 2009 году Татум женился на актрисе Дженне Девон, с которой сыграл в фильме «Шаг вперед». У пары есть общая дочь, весной 2018 года они объявили о разводе. Сейчас его бывшая супруга беременна от своего нового молодого человека.

    Ченнингу Татуму 39 лет, Джесси Джей — 31 год. Певица известна по песням Price Tag и Bang Bang.

    Бывшая супруга Ченнинга Татума ждет второго ребенка. Отцом стал актер Стив Кази. Татум и Дуан борются за право опеки над общей дочерью.