Ченнинг Татум расстался с певицей Джесси Джей

Татум и Джесси Джей остались близкими друзьями, сообщил собеседник издания.

Впервые об их романе стало известно в октябре 2018 года, через несколько месяцев после того, как актер развелся.

В 2009 году Татум женился на актрисе Дженне Девон, с которой сыграл в фильме «Шаг вперед». У пары есть общая дочь, весной 2018 года они объявили о разводе. Сейчас его бывшая супруга беременна от своего нового молодого человека.

Ченнингу Татуму 39 лет, Джесси Джей — 31 год. Певица известна по песням Price Tag и Bang Bang.

Бывшая супруга Ченнинга Татума ждет второго ребенка. Отцом стал актер Стив Кази. Татум и Дуан борются за право опеки над общей дочерью.