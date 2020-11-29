Подмосковье вошло в топ-3 победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Москве объявлены победители VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В общекомандном зачете Московская область заняла третье место — у региона 32 медали

В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек из 81 субъекта России.

«Абилимпикс» — это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования прошли в очно-дистанционном формате 23–29 ноября по 77 компетенциям. Трансляцию церемонии посмотрело свыше 200 тысяч человек.

Победители награждены 460 медалями: 154 золотых, 154 серебряных, 152 бронзовых. 69 субъектов РФ получили награды на VI Национальном чемпионате Абилимпикс. Призерами чемпионата признаны 168 конкурсантов из 28 субъектов страны в категории специалисты и из 22 субъектов в категории школьники.

В общекомнадном зачете по итогам чемпионата победила команда Москвы — в ее активе 108 медалей, второе место у команды Республики Татарстан (56 медалей), замыкает тройку лидеров команда Московской области (32 медали).

Первое место в развитии волонтерского движения «Абилимпикс» получила Пензенская область, второе место — Ростовская область. На третьей строчке — Орловская область. В развитии экспертного сообщества «Абилимпикс» лидируют команды города Москвы, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

Лучшие региональные центры «Абилимпикс» находятся в Свердловской, Новосибирской областях и Республике Карелия. В развитии движения лучшими стали Санкт-Петербург, Кемеровская область — Кузбасс и Красноярский край.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Эдуард Абрамов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, директор общественного объединения «Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов России» Наталья Крель и ректор РГСУ Наталья Починок.

Как отметил Глушко, чемпионат был проведен в непростых условиях и не имел аналогов: зарубежные национальные чемпионаты либо сократили число участников в 2020 году, либо были отменены.

Первый замминистра просвещения добавил, что несмотря на все сложности, непривычные условия, «участники смогли продемонстрировать свои высокие профессиональные навыки, показывая тем самым, что они талантливые и целеустремленные работники».

«Это стало главным результатом, потому что движение „Абилимпикс“ призвано помогать социализации инвалидов и людей с ОВЗ, поддерживать их эмоционально и морально, помогать в трудоустройстве», — подчеркнул Глушко.

За время своего существования «Абилимпикс» стал не просто конкурсом профессионального мастерства, он вырос в огромное сообщество, в которое на сегодняшний день вовлечены школьники, студенты, эксперты, специалисты, волонтеры, региональные и федеральные государственные структуры, образовательные и общественные организации, а также благотворительные и коммерческие компании-партнеры.