Общество 10 августа 2023, 15:59 Чемпионат России среди лесорубов провели в Архангельской области

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В Архангельской области прошел чемпионат России среди специалистов лесопромышленного комплекса, где определили лучших лесорубов. Об этом написал ОТР.

Участникам соревнований предстояло продемонстрировать отдельные элементы своей ежедневной работы. Всего в чемпионате сразились 142 человека из шести российских регионов.

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Главный приз мероприятия — шесть миллионов рублей. Зрители смогли увидеть не только состязания между лесорубами, но и выставку спецтехники.