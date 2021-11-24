Чемпионат профессий для дошкольников «Ямал Skills 6+» пройдет в Ноябрьске

Чемпионат профессий для дошкольников «Ямал Skills 6+» начался в Ноябрьске. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Участвуют 55 команд из 24 детских садов. В каждой команде есть один руководитель и два участника. Дети соревнуются в шести разных направлениях.

«Для того, чтобы поучаствовать в проекте „Ямал Skills 6+“, нужно провести исследование, познакомиться с профессиями разной направленности», — рассказала руководитель проекта Раиса Путятова.