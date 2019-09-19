Чемпионат по резке овощей и куклы из лыка. Фестиваль «Волоколамский плодовый день» пройдет в Подмосковье

21 и 22 сентября в Подмосковье пройдет фестиваль «Волоколамский плодовый день». Его проведут в селе Теряево Волоколамского городского округа, рядом с Иосифо-Волоцким монастырем. В программе фестиваля мастер-классы, конкурсы, ярмарки и многое другое.

Главным событием фестиваля станет встреча чудотворной Волоколамской иконы Божией матери из центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Также пройдут конкурсы и мастер-классы. Участники фестиваля смогут освоить мастерство кукол из лыка, плотницкое, гончарное, кузнечное, ткацкое и хлебопекарное ремесла и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

Удивит участников и необычный чемпионат по карвингу — художественной резке овощей. А в торговых рядах фермеры представят овощи и фрукты осеннего урожая, соленья, молочные продукты, мясную гастрономию, чай, мед и другие натуральные продукты.

«Волоколамский край — известен не только своими крупными успешными аграрными предприятиями, но и многочисленными садоводами и огородниками, сохранившими замечательные традиции подмосковных дачных хозяйств. И мы решили предоставить им возможность продемонстрировать свои личные аграрные достижения, ведь для каждого человека его урожай — это предмет радости и здоровой гордости», — рассказал глава муниципалитета Михаил Сылка.

Источник фото: телеканал «360»

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Кстати, раньше, до революции, у стен Иосифо-Волоцкого монастыря проходила ярмарка. Тогда она была одной из крупнейших в губернии и собирала до пяти тысяч человек. На фестивале представят ее историческую реконструкцию. Также пройдет сбор средств в поддержку Елизаветинского детского хосписа и детей.

Для удобства участников фестиваля организуют трансфер от железнодорожного вокзала в Волоколамске.