Чемпионат по мини-футболу состоялся в Пуровском районе ЯНАО

В Пуровском районе ЯНАО накануне прошел турнир по мини-футболу. В нем приняли участие шесть команд и около 100 спортсменов из региона. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

По результатам четырех туров первое место досталось футболистам коллектива «Грант+» из Губкинского. Второе место у «Штурма», третью позицию заняла команда Губкинского газового промысла.

«Чемпионат станет традиционным. Наша главная задача — чтобы игра команд была ровной. Это важно для зрителей. Мы сохранили интригу до самого последнего матча. Расклад сил менялся молниеносно, команды поднимались с пятого на второе место», — собощил инициатор чемпионата, глава Пуровского района Антон Колодин.

Всех победителей соревнований наградили денежными призами. Участники турнира изьявили желание записаться на следующий сезон.