Чемпионат по метанию новогодних елок пройдет в Ростове-на-Дону

Чемпионат по метанию новогодних елок организовали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального оператора ГК «Чистый город».

Снарядами станут елки, которые горожане приготовили для утилизации. В соревнованиях смогут поучаствовать все желающие. Ими нужно будет бросать деревья на расстояние и в вверх.

На утилизацию уже принесли несколько сотен новогодних деревьев. В городе пройдет повторный сбор, который завершится чемпионатом.