Общество 31 июля 2023, 12:45 Чемпионат по драг-рейсингу прошел в Омске

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Соревнования по драг-рейсингу с гоночным заездом на короткие расстояния прошли в Омске. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Подобные спринтерские соревнования с участием двух автомобилей проходят в регионе уже не первый год. Для гонок подходит любой вид транспорта, участники соревнуются в классических заездах на дистанцию в 402 метра.

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Отмечается, что в этом году в чемпионате поучаствовали 70 спортсменов из Барнаула, Новосибирска и Казахстана.