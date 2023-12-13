Общество 13 декабря 2023, 16:40 Чемпионат «Московские мастера» открыл прием заявок Прием заявок на чемпионат «Московские мастера» стартовал в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал прием заявок на чемпионат «Московские мастера», который пройдет в 2024 году в трех разных возрастных категориях. Участник продемонстрируют свои навыки почти по 300 компетенциям в ведущих отраслях экономики страны, сообщила замглавы столичного департамента образования и науки Ирина Швец.

«Участие в региональных состязаниях станет для ребят отличной возможностью проявить себя и побороться за звание лучших в своей профессии», — подчеркнула она.

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В следующем году на соревнованиях представят такие направления, как «Эксплуатация автомобильного электрооборудования и автоматики», «Издательское дело», «Вентиляция и климатические системы».

Чемпионат пройдет в трех возрастных категориях: школьники 11–13 лет, ребята от 14 лет и студенты колледжей. На конкурс заявки подали около 30 тысяч учащихся. Площадками станет 31 колледж.

Прием заявок продлится до 29 декабря.

Ранее в Подмосковье объявили о конкурсе «Лучшие педагогические практики». Прием заявок продлится до 30 марта 2024 года. К участию пригласили молодых преподавателей школ и колледжей в возрасте от 20 до 36 лет.