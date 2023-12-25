Общество 25 декабря 2023, 17:28 Чемпион России и Европы по плаванию Фесиков рассказал, что стоит учить детей плавать не раньше 6-7 лет

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Можно отправлять детей на плавание в возрасте шести-семи лет, то есть когда ребенок начинает адекватно воспринимать информацию от педагога, слышит и понимает, что нужно делать. Об этом изданию «Страсти» сообщил российский пловец, чемпион России и Европы Сергей Фесиков.

Эксперт рассказал, что плавание — это про умение расслабиться и продвигаться в воде, а не про усилия.

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Во время занятий главное — научиться правильно делать вдох и выдох, а также понимать моторику движений рук и ног, добавил Фесиков.