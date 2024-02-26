Общество 26 февраля 2024, 18:50 Чемпион по Dota 2 Погребешный: киберспорт отлично развивает реакцию

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Киберспорт отлично развивает реакцию, тренирует мышление и помогает совершенствовать иностранный язык. Об этом рассказал чемпион России по Dota 2 Евгений Погребешный в эфире телеканала ОТР.

По его словам, реакция у спортсмена должна быть как у гонщика «Формулы-1», в противном случае успеха не достичь. При этом после 27 лет реакция у человека становится хуже, в этом возрасте уже пора идти в тренеры. Кроме того, не стоит путать киберспортсмена с обычным игроком.

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«Обычный досуг и игровая зависимость — это когда человек не знает меры, он просто убивает свое время. У него нет цели куда-нибудь пробиться, он просто пытается уйти от реальности», — отметил Погребешный.