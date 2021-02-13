Чемпион Олимпиады-80 пропал в Подмосковье

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион в конном троеборье Александр Блинов. Он не выходит на связь несколько дней. Об этом сообщил сайт поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По предварительным данным, бывший спортсмен 9 февраля выехал из деревни Андреевское Можайского района, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и черную шапку.

Источник фото: сайт «Лиза Алерт»

Сейчас к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов. Но пока результатов нет, сообщил ТАСС.

«Полиция продолжает работу по поиску пропавшего. Результатов пока нет», — рассказали пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Чтобы поделиться информацией о местонахождении пропавшего, можно позвонить по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

Александр Блинов стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье на Олимпийских играх 1980 года в Москве.