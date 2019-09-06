Чемпион мира по шахматам среди юниоров поставил новую цель. Ему поможет известный блогер Tatarka FM

Юному жителю подмосковного Долгопрудного покоряются вершины одна за другой. Еще в пятилетнем возрасте Савва Витохин мечтал стать чемпионом мира по шахматам, позже хотел научиться играть на пианино. Всего этого мальчик уже достиг и впереди новая цель — стать блогером. Мастер-класс для юного спортсмена провела гуру социальных сетей Лилия Абрамова более известная под псевдонимом Tatarkafm.

Подмосковный город Долгопрудный знаменит не только тем, что в нем проживает солист группы Дюна. Уже как два года здесь обитает шахматный король.

Савва Ветохин живет не в огромном замке, как полагается королям, а в скромной квартире вместе с родителями. В 2015 году пятилетний мальчик уже с приличным списком регалий рассказал о своих планах на спортивное будущее: он хотел стать чемпионом мира по шахматам.

Источник фото: телеканал «360»

С уверенностью можно сказать — слова были пророческими. В руках у Саввы кубок чемпиона мира по шахматам среди юниоров.

«Последняя схватка — да, я играл с французом, — он как раз был первым номером, вообще в стартовом списке, а я был третьим номером в стартовом, и это была очень важная встреча, хотя он нервничал больше, потому что у него было на одно очко меньше», — рассказал Савва.

У многих спортсменов есть свои кумиры. Десятилетний чемпион следит за своими коллегами по цеху — за теми, кто постарше. Один из них Сергей Карякин — самый молодой гроссмейстер в истории поздравил Савву с победой.

В свободное время, которого у Саввы очень мало, он играет на фортепиано. Остальное время занимают тренировки и соревнования. На них мальчик ездит без помощи каких-либо спонсоров. Признается, в будущем хочет открыть онлайн-школу для шахматистов и вести свой блог в интернете, но пока не знает с чего начать. Мы решили помочь и обратились за советом к профессионалам.

Источник фото: телеканал «360»

Пока Савва Ветохин завоевывает победы на шахматной доске, Лилия Абрамова бьет все рекорды по посещаемости пользователями ее страниц в социальных сетях. Тут и полезные советы от мамы для своего семилетнего сына. Комичный мини-сериал о взаимоотношениях школьника-переростка с родителями, ну и конечно же путешествия. О секретах популярности будущему гроссмейстеру Лилия решила рассказать при личной встрече.

Строительный фартук вместо офиса. Москвичка переехала за город и стала первым блогером-плотником Подробнее

Первое, на что обратила внимание Лилия, так это на то, что даже если говорить о подписчиках в социальных сетях — главное не количество, а качество.

«Я тебе желаю, чтобы ты, первое, был здоров. Чтобы ты никогда не расстраивал своих родителей, чтобы они тобой гордились. И помни: даже если ты где-то не побеждаешь, твои родители меньше тебя не любят», — сказала Лилия Савве.

Советы Лилии будущему блогеру обязательно пригодятся. Лилия даже пообещала помочь сделать первые шаги. Ну а пока Савва намерен усиленно готовиться к будущим соревнованиям. Уже в октябре он поедет на международный шахматный турнир в Санкт-Петербург.