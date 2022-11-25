Общество 25 ноября 2022, 17:26 Чемпион Лиги кулачных боев Селиванов заявил о завершении карьеры Боец Селиванов принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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Алексей Селиванов, который неоднократно выигрывал турниры в Лиге кулачных боев, решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил RT.

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По словам спортсмена, его сердце больше не выдерживает двух тренировок в день, которые положены профессиональному бойцу. Как сообщили «Дни.ру», врачи не сказали Селиванову полностью исключить спорт из жизни, однако, порекомендовали делать упражнения планомерно и без особых усилий.

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