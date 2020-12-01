Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заразился коронавирусом

По их данным, расписание мероприятий в ближайшие выходные из-за этой новости не изменится. Хэмилтона изолировали после получения положительного теста.

«В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения Бахрейна сейчас он изолирован», говорится в сообщении федерации.

Ранее Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом. Таким образом, он догнал по числу титулов немца Михаэля Шумахера.

Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула 1» сезона 2020 года. Хэмилтон занял первое место в Гран-при Турции. За три круга до финиша он на круг оторвался от единственного преследователя — напарника по команде финна Валттери Боттаса, который в итоге финишировал 14-м и не набрал очков. Благодаря этому отрыв Хэмилтона от Боттаса составил 110 очков. Это позволило британцу получить звание чемпиона мира досрочно.