Чем заняться в московских парках 9 Мая. Праздничные программы ко Дню Победы

В День Победы в 26 парках Москвы проведут праздничные программы. Зрителей ждут выступления духовых оркестров, вокальные и танцевальные номера, мастер-классы для детей, квесты и арт-перформансы. На 19 парковых территориях также состоится запуск фейерверков, рассказали в департаменте культуры города.

Праздничные программы будут проходить с 13:00 до 22:00. В парках будет работать военно-полевая кухня, поэтому все желающие после активного отдыха смогут перекусить.

На Пушкинской набережной парка Горького пройдет большая концертная программа и выставка военной техники. Здесь уже с 09:00 можно будет увидеть 36 экспонатов исторической военной техники, предоставленных Музеем техники Вадима Задорожного. На Фонтанной площади впервые откроют международную сцену «Бессмертного полка». Здесь выступят исполнители более чем из 30 стран мира.

В парке искусств «Музеон» с 10:00 до 22:00 можно будет понаблюдать за прямой трансляцией парада на Красной площади. Также состоятся показ спектакля Театра Наций, выступления музыкальных коллективов под управлением Сергея Жилина и Игоря Бутмана. Вечером будет концерт популярных исполнителей. Его организовали вместе с телеканалом «Музыка Первого», на нем прозвучат песни советских композиторов, посвященные Дню Победы.

В парке «Сокольники», на главной аллее и по Большому кругу, с 13:00 до 14:00 пройдет шествие оркестра. С 13:00 до 22:00 на Фонтанной площади состоится тематическая концертная программа. На Центральной эстраде с 13:00 до 16:00 специалисты орнитария «Ястребы войны, соколы Победы» выступят с обученными хищными птицами — ястребом, соколом и орлом.

Весь день музыкальные коллективы будут исполнять песни на военную тематику на главной сцене сада имени Баумана. Там выступят духовой оркестр, хоровой и танцевальные коллективы. В 19:00 зрителям споет Виктория Дайнеко.

В саду «Эрмитаж» будет работать выставка советских ретроавтомобилей, желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах или принять участие в играх шахматного клуба. В 13:00 на сцене выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, а в 15:40 — певица Валерия Ланская. На детской площадке пройдет театральная программа про храброго летчика. Праздник завершится фейерверком.

Посетителей усадьбы Воронцово в День Победы ждет виртуальное путешествие по городам-героям. Фотохроники расскажут о двенадцати городах Советского Союза и Брестской крепости. Посетители услышат песни о городах-героях, смогут окунуться в атмосферу прошлого в интерактивных зонах. Здесь также будут выступать военный оркестр, танцевальные коллективы. Вечером будет фейерверк.

В Таганском парке посетители смогут посмотреть музыкальные и танцевальные номера, театральные выступления. Будет организован танцевальный мастер-класс «Бал Победы». На стадионе пройдет спортивная программа «Зарница».

В Перовском парке гостей тоже ждет праздничный концерт. Будут работать фотозоны «Привал» и «Блиндаж связистов». Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию фронтовой открытки — треугольника, поделки «Праздничный букет», армейской пилотки, росписи экосумок. Пройдут мастер-классы по танцам — польке, вальсу и фокстроту.

В Бабушкинском парке тоже можно будет потанцевать, послушать музыку, своими руками сделать пилотку, военную звездочку и открытки или нарисовать сюжеты на военную тематику. В ландшафтном парке «Митино» с 10:00 до 13:00, на Фестивальной площади, пройдут кинопоказы Парада Победы, а в 13:00 начнется праздничный концерт с участием популярных артистов российской эстрады. Вечером в парке состоится фейерверк.

На территории Измайловского парка большая программа пройдет на Центральной площади. На площади Мужества можно будет возложить цветы к вечному огню, а также послушать стихи и а капелла-песни о войне. На аллее Большого круга пройдет праздничный концерт. На сцену выйдут Юлия Плаксина, группа «Александров Парк», Юлия Савичева, Виктория Дайнеко, Дима Билан. У Круглого пруда в 22:00 можно будет полюбоваться фейерверком.

В парке «Ходынское поле» выступят артисты московских театров и домов культуры, вечером будет концерт с участием Димы Билана, Юлии Паршуты и Марка Тишмана. У главной входной группы парка будет работать танцевальная площадка «Бал Победы», там обычные мастер-классы превратятся в настоящие балы, где преподаватели научат посетителей различным танцам.

В Лианозовском парке, на центральной площади, пройдет праздничная программа, в которой примут участие танцевальные и музыкальные коллективы, военные ансамбли. Для детей подготовили анимационные программы, творческие мастер-классы. На главной сцене парка «Красная Пресня» пройдут выступления музыкальных коллективов и танцевальных ансамблей, военного оркестра и хора. Вечером можно будет посмотреть номера уличного театра. На территории Нижнего Красногвардейского пруда состоится фейерверк.

В парке «Фили» праздник откроет мемориальная акция под торжественное музыкальное сопровождение военного оркестра. На месте, где в 1941–1943 годах на территории парка размещались доты, будут возложены цветы. После на главной сцене парка для зрителей исполнят произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

На малой сцене у входа в парк для гостей выступят военный музыкальный коллектив «Брависсимо», танцевальный коллектив «Шоу-балет Анны Кузнецовой», можно будет увидеть шоу барабанщиц «Москвички», а также выступление казачьего ансамбля «Гуляй, душа».

В парке 50-летия Октября военный оркестр исполнит известные инструментальные произведения на военную тематику. Завершится представление праздничным фейерверком.

В Гончаровском парке, на сцене возле главного входа, состоится торжественный праздничный концерт. В самом центре парка развернутся творческая мастерская для детей и взрослых и тематическая выставка картин. На танцевальной площадке гости парка смогут принять участие в танцевальном мастер-классе. В беседке, расположенной возле пруда, откроется литературная гостиная.

На главной сцене парка «Северное Тушино» выступят вокальные, хореографические, хоровые коллективы и духовой оркестр. На танцевальной площадке будут организованы мастер-классы. Праздник закончится красочным фейерверком.

В День Победы в парке «Кузьминки» все желающие смогут посмотреть театральную постановку по мотивам поэмы Твардовского «Василий Теркин». Вечером тоже будет фейерверк, а днем — разные мастер-классы.

В московской усадьбе Деда Мороза также подготовили песни, танцы, музыкальные выступления и театральные представления.

В музее-заповеднике «Коломенское» днем выступят артисты всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» с концертной программой «Хрустальные звездочки — Великой Победе».

На сцену выйдут большой детский хор имени Попова, артисты Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина и Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.

Вечером будет выступление оркестра — МГСО под управлением Ивана Рудина, солистов Большого театра России, оперных исполнителей Михаила Казакова, Агунды Кулаевой и многих другие. Завершится праздник выступлением «Оркестра XXI века», хора Сретенского монастыря, вокальной группы «Кватро», шоу барабанщиков Vasiliev Groove.

В музее-заповеднике «Царицыно» выступят симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», участники Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова и артисты оперных коллективов. Для зрителей споют Нина Шацкая, Ксения Дежнева, Александр Буйнов и Пелагея.