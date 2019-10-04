«Средний доход жителя Великобритании составляет в переводе на нашу валюту 160 тысяч рублей. Видимо, россияне, оценивая уровень счастья, ориентируются на уровень жизни в развитых странах», — пояснил Андрей Мовчан и добавил, что зарплата для жителей других стран с их счастьем никак не связана.

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Экономист объяснил стремление россиян к уровню жизни как в развитых странах тем, что в РФ долгое время работала антисоветская и постсоветская пропаганда, и людям внушали, что счастливо жить можно только в прогрессивных странах.

«Но здесь работает пирамидальная структура пожеланий: люди в России пытаются достичь уровня жизни в развитых странах, тогда как люди в развитых странах понимают, что их уровень жизни не высок и надо расти дальше», — добавил Мовчан.

По его словам, рост запросов жителей России связан еще и с ростом их дохода и увеличением желаний «элиты».