Любимые фильмы и лекторы. Чем порадовали жителей Подмосковья «Онлайн-парки» Tele2

Компания Tele2 прокачала подмосковные парки. Так, с 16 июля по 15 сентября в Подольске, Одинцове, Коломне, Серпухове, Красногорске, Химках и Королеве открылись «Онлайн-парки». Это площадки, объединившие образование, развлечения и игры.

Самыми посещаемыми стали «Онлайн-парки» в Одинцове, Подольске и Красногорске. Посетителей пространств ожидали встречи с лекторами, курсы иностранных языков, познавательные семинары для всей семьи.

Жители Подмосковья также могли дистанционно присоединиться к московской площадке. Трансляция лекций стала возможна благодаря скоростному мобильному 4G-интернету Tele2. Суммарно в восьми городах прошло более 55 мастер-классов и 123 видео-лекции, 11 из которых транслировались из «Онлайн-парка» Москвы.

«Tele2, играя по другим правилам, уделяет внимание не только качеству связи на территории Московской области, но и предоставляет жителям возможность активно и с пользой провести свое свободное время. Такой подход помогает нам решить проблему дисбаланса досуговой и культурной инфраструктуры в Подмосковных городах. Быть рядом с абонентом, заботиться о нем и непрерывно повышать качество его жизни — красная нить в операционной деятельности компании», — рассказал Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2.

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Кстати, наибольшую популярность завоевали киносеансы — количество зрителей составило 95 тысяч человек. Благодаря разнообразию жанров — семейное кино, приключения, драма, фантастика — зрители легко могли выбрать фильм на свой вкус. Самыми востребованными оказались картины для всей семьи, а в топ-3 вошли «Во всем виноват енот», «Голодные игры», «Приключения Паддингтона». Фильмы предоставил онлайн-кинотеатр Okko.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Также оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать предоставляемые услуги.