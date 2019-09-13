  • Человеку-машине из Тюмени пригрозили уголовным делом

    13 сентября 2019, 20:15

    Алена Макаренко

    Жителю Тюмени, который ночью вышел на перекресток с автомобильным номером и притворился машиной, может грозить уголовное дело. Об этом агентству Ura.ru рассказал представитель федерации автовладельцев России на Урале Максим Едрышев.

    Житель Тюмени притворился машиной. Теперь его проверит ГИБДД

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    Он рассказал, какое наказание грозит тюменцу, прогулявшемуся с номером по ночному перекрестку. Если молодой человек украл знак, ему светит уголовная ответственность. Если же он взял номера с разрешения и вернул их на место, мужчину оштрафуют на 500 рублей. Эту сумму придется заплатить за пересечение дороги на запрещающий сигнал светофора.

    Информацию агентству подтвердили в пресс-службе местного ГИБДД. Там также сообщили, что оспорить штраф можно будет, если снятые номера прикрепят на чужую машину.

    «Номер автомобиля сверяется с его цветом, маркой, кузовом. В случае несовпадения такой штраф выбраковывается», — рассказала пресс-секретарь тюменского ГИБДД Анжела Борисова.

    Даже при полном совпадении водитель может доказать свою непричастность к этому происшествию. Благодаря большому количеству камер в городе можно отследить, был ли автолюбитель на перекрестке в тот момент.

    В ночь на 10 сентября тюменец вышел на перекресток улиц Ленина и Челюскинцев, в руках он держал автомобильный номер. Мужчина перешел дорогу на своих двоих на красный свет и вскоре превратился в звезду Рунета. Правоохранители подозревают его в нарушении правил дорожного движения. Почему местный житель решил притвориться машиной, пока не ясно.