«Не одолел, не оборол…». Юрий Назаров назвал Ланового человеком совести

Народный артист Василий Лановой, который скончался из-за коронавируса, всегда оставался верен совести. Об этом «360» рассказал его коллега по цеху, актер Юрий Назаров.

«Василий Семенович совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса», — заявил он.

Назаров подчеркнул, что Лановой «никуда, не взирая ни на какие ухищрения, [не делся]». Артист назвал его верным «Победе, коммунизму» и фильму «„Как заклялась сталь“, где он гениально сыграл Павку Корчагина».

«Не одолел, не оборол…» — прокомментировал смерть народного артиста Назаров, которому довелось учиться вместе с Лановым.

Василия Ланового не стало на 88-м году жизни. Он умер в больнице, где лежал с COVID-19 с начала января. Вместе с ним заразилась и жена Ирина Купченко.

Лановой стал одним из самых востребованных и любимых зрителями актеров. Его роли разбирали на цитаты, а женщины млели от аристократичной красоты фаворита советской публики.